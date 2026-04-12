В Хабаровском крае школьники изучат квантовое программирование

С 6 по 26 апреля 2026 года в школах Хабаровского края проходит «Урок цифры» на тему квантовых технологий «Как кодить на квантах» (6+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Организатором выступает Госкорпорация «Росатом» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Занятия подготовлены в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Как рассказали в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края, в ходе урока школьники познакомятся с основами квантовых вычислений и узнают, как программировать на языке квантовых вентилей. В интерактивной форме участники соберут квантовый компьютер из основных компонентов, научатся применять квантовые вентили для управления кубитами, сравнят классические и квантовые логические схемы, рассмотрят задачи оптимизации маршрутов и поработают с облачной платформой квантовых вычислений.
Центральным событием станет открытый урок в Музее «Атом» на ВДНХ 14 апреля 2026 года, приуроченный ко Всемирному дню квантовых технологий. К нему смогут подключиться школы из всех регионов страны через сервис «VK Видео».
Директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева отметила важность раннего погружения школьников в квантовые принципы. «Для того, чтобы квантовые технологии вошли в нашу жизнь, нужны не только научные успехи в разработке квантовых компьютеров, но и люди, которые смогут использовать это достижение науки. Погружение в квантовые принципы нужно начинать со школы: чем раньше наши дети будут осваивать квантовый способ мышления, тем более успешные квантовые программисты из них вырастут», — сказала она.
«Урок цифры» по квантовым технологиям призван открыть школьникам новое и перспективное направление программирования, с которым связаны будущие технологические прорывы.
