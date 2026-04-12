Понтонный мост в Воронеже между Шилово и Новогремяченским снова открыт

На текущий момент полноценное движение по мосту не восстановлено — преодолеть водную преграду могут только владельцы внедорожников. Понтон находится на максимально допустимой высоте, что создает крутой угол въезда и выезда, непреодолимый для большинства легковых автомобилей с низким клиренсом. Водителям городских седанов советуют не рисковать техникой и дождаться снижения уровня воды в реке.