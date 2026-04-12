Понтонный мост в Воронеже между Шилово и Новогремяченским снова открыт

Из-за высокого уровня воды преодолеть переправу пока могут только внедорожники.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже возобновили работу понтонной переправы, связывающей микрорайон Шилово с селом Новогремяченское. О том, что мост снова открыт, сообщили очевидцы в социальных сетях в воскресенье, 12 апреля. Несмотря на открытие, из-за высокого уровня воды проезд по наплавной конструкции пока остается серьезным испытанием.

На текущий момент полноценное движение по мосту не восстановлено — преодолеть водную преграду могут только владельцы внедорожников. Понтон находится на максимально допустимой высоте, что создает крутой угол въезда и выезда, непреодолимый для большинства легковых автомобилей с низким клиренсом. Водителям городских седанов советуют не рисковать техникой и дождаться снижения уровня воды в реке.

Напомним, впервые движение здесь было парализовано в конце марта из-за сезонного разлива. С тех пор дорожные службы и спасатели несколько раз закрывали и открывали переправу в зависимости от интенсивности половодья.