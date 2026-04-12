ГАИ назвала белорусам основное изменение при прохождении техосмотра. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал начальник отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Кирилл Буткевич.
По его словам, ключевым изменением оказалась отмена обязательного наличия бумажного разрешения. Сотрудники ГАИ имеют доступ к электронной базе данных, где есть вся необходимая информация, связанная с допуском транспортного средства. Так, при проверке инспектор может уточнить статус авто, не требуя от водителя показать документы.
Вместе с тем для водителей, которые хотят обязательно иметь бумажное разрешение, такая возможность сохранится. Для этого следует обратиться на предприятие «Белтехосмотр».
Буткевич уточнил: несмотря на изменения, требования к техническому состоянию автомобиля и его допуску к участию в дорожном движении, остаются прежними. Это значит, что необходимо регулярно проходить технический осмотр.