ГАИ назвала белорусам основное изменение при прохождении техосмотра

Источник: Комсомольская правда

ГАИ назвала белорусам основное изменение при прохождении техосмотра. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал начальник отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Кирилл Буткевич.

По его словам, ключевым изменением оказалась отмена обязательного наличия бумажного разрешения. Сотрудники ГАИ имеют доступ к электронной базе данных, где есть вся необходимая информация, связанная с допуском транспортного средства. Так, при проверке инспектор может уточнить статус авто, не требуя от водителя показать документы.

Вместе с тем для водителей, которые хотят обязательно иметь бумажное разрешение, такая возможность сохранится. Для этого следует обратиться на предприятие «Белтехосмотр».

Буткевич уточнил: несмотря на изменения, требования к техническому состоянию автомобиля и его допуску к участию в дорожном движении, остаются прежними. Это значит, что необходимо регулярно проходить технический осмотр.