В лесах Волгоградской области начали готовиться к санитарной обработке

Работы будут проводить как наземным способом, так и с воздуха.

Подготовка к санитарной обработке от вредителей стартовала в лесах Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Перед началом обработки деревьев специалисты выясняют, в какой фазе находятся вредные организмы — от стадии развития напрямую зависит эффективность применения препаратов-инсектицидов. Также им предстоит определить точные границы распространения вредителей. Это необходимо для расчета количества препарата и составления маршрутов движения техники.

По результатам осенних лесопатоплогических мероприятий выявили, что в обработке от вредителей нуждаются деревья на площади 3,6 га в Арчединском, Быковском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Подтелковском и Старополтавском лесничествах. Работы проведут как наземным способом, так и с воздуха. Для обработки применяют безопасные для лесных экосистем биологические и химические препараты.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.