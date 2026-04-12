Космонавт Андрей Федяев поздравил с праздниками жителей Геленджика с МКС

Космонавт Андрей Федяев назвал берег Большого Геленджика одним из самых красивых мест на Земле.

Российский космонавт-испытатель Андрей Федяев записал для геленджичан видеообращение прямо с борта МКС.

В этом году 12 апреля совпали два праздника: Светлая Пасха и День космонавтики — 65-я годовщина полета Юрия Гагарина.

«Геленджик для космонавтов — это особая территория. Наш Звездный городок и Архипо-Осиповку связываю долгие годы дружбы. Именно у вас, на благодатной земле Черноморского побережья, проходили реабилитацию многие экипажи после возвращения на Землю. Восстанавливали силы, укрепляли здоровье и готовились к новым свершениям в освоении космического пространства», — отметил Андрей Федяев.

Он назвал берег Большого Геленджика одним из самых красивых мест на Земле. Из космоса, по его словам, это видно наверняка.

«У Геленджика с космосом общего больше, чем может показаться на первый взгляд. Наш город — единственный побратим подмосковного Звездного городка, а в здравнице Архипо-Осиповки космонавты проходят реабилитацию после полетов. Пусть этот день напоминает о том, что наша планета прекрасна, а мы в ответе за её чистоту и покой», — поделился в социальных сетях мэр Геленджика Алексей Богодистов.