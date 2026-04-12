Пасхальное богослужение прошло в Александро-Невском соборе в Нижнем Новгороде

В праздник Светлого Христова Воскресения в Александро-Невском кафедральном соборе состоялась череда богослужений — Пасхальная полунощница, крестный ход, утреня и Божественная литургия. Возглавил их митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.
На богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, президент Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) Роман Стронгин и многие другие.
Праздничное богослужение посетили иностранные блогеры. Они приехали в Нижний Новгород в рамках пасхального блог-тура.
В этом году Евангелие прозвучало на 22 языках. Это давняя традиция. В последние годы во время пасхальной службы в нижегородском кафедральном соборе Евангелие произносят не только священнослужители, но и миряне.
По многолетней традиции архипастырь подарил всем присутствующим сувенирные яйца, а детям — пасхальные подарки.