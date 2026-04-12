Нижегородцев зовут в новый сезон проекта «Профразвитие»

В Нижегородской области стартовал новый сезон проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участников ждут обучение, стажировки в крупных компаниях и помощь в построении карьеры. Подать заявку могут студенты, выпускники и молодые специалисты, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сегодня многие молодые люди испытывают трудности при выборе профессии и поиске первой работы. По данным исследований, около 40% сталкиваются с проблемами при выходе на рынок труда, а почти половина отмечает нехватку доступного образования. Проект призван сделать этот путь более понятным и доступным.
За три сезона к «Профразвитию» присоединились более 200 тысяч человек со всей страны, в том числе свыше 5 тысяч — из Нижегородской области. Участники получают онлайн-обучение, карьерные рекомендации и возможность пройти стажировки у более чем 250 партнеров-работодателей.
Кроме того, проект организует очные мероприятия — «Дни Профразвития», где молодежь может напрямую пообщаться с работодателями, презентовать себя и найти работу или стажировку. В 2026 году участникам также предложат новые образовательные программы, включая развитие цифровых навыков, финансовой грамотности и работы с текстом.
Регистрация на участие уже открыта на сайте проекта.