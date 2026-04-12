Выставка исторической недвижимости открылась в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова открылась выставка, нацеленная на привлечение инвесторов. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.
Экспозиция включила в себя объекты исторической недвижимости региона. В частности, для инвесторов представлена информация о зданиях в Арзамасе, Лукоянове, Павлове, Сергаче.
«Такие проекты позволяют вдохнуть новую жизнь в территории, создать точки притяжения и повысить их экономическую активность», — отметил Егор Поляков.
Он напомнил, что восстановленные исторические дома приспосабливают под гостиницы, рестораны, общественные пространства, культурные центры, что усиливает туристическую привлекательность региона.
Нижегородская область предлагает инвесторам льготные условия аренды, компенсации затрат на восстановление и субсидирование процентных ставок. Для удобства создан единый портал исторической недвижимости.
Ранее мы писали, что найден инвестор для восстановления ремесленного училища в Арзамасе.