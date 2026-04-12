Красноярцы отметили Пасху в храме Рождества Христова

В Красноярске в ночь с 11 на 12 апреля прошли праздничные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения. Центром торжеств стал храм Рождества Христова.
Пасхальное богослужение возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Никита. Во время службы прозвучали богослужебные песнопения в исполнении хора храма и детско-юношеского духовного хора «София». Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» состоялся крестный ход вокруг храма.
По традиции, за Пасхальной заутреней митрополит раздал верующим освященные яйца и зачитал Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Пасху.
Среди молящихся были представители власти и общественности, в том числе начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов, а также ктитор красноярских храмов Владимир Московченко.
Митрополит Никита огласил пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви, а по окончании Литургии — обратился к собравшимся с архипастырским словом и поздравил всех с Пасхой:
«Христос Воскресе! В этих замечательных словах — вся суть нашей православной веры. Сердечно всех поздравляю и желаю, чтобы свет Христова Воскресения никогда не оскудевал в наших сердцах. Всем нам — радостной и мирной Пасхи! Да хранит вас всех Господь!».
