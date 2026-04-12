В Туве в аварии погибла женщина без водительских прав

В ДТП в Тандинском районе погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 11 апреля в Туве на 18-м километре дороги «Подъезд к озеру Дус-Холь» произошла смертельная авария. По предварительной версии региональной Госавтоинспекции, 35-летняя жительница села Межегей, не имевшая водительского удостоверения, не справилась с управлением и опрокинула свою Toyota Camry.

Женщина за рулем иномарки погибла на месте, ее 39-летнюю пассажирку госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Полицейские напоминают: не садитесь за руль без законных оснований, предотвращайте пьяное и бесправное вождение.