В Ленинградской области состоится Всероссийский форум «Мой бизнес»

Всероссийский форум «Мой бизнес» пройдет 17−18 апреля в Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
«Мы проводим Всероссийский форум “Мой бизнес” в шестой раз. Это ключевая площадка, на которой мы выстраиваем стратегию поддержки и развития бизнеса при участии региональных министров и руководства инфраструктуры поддержки. Главными темами форума в этом году станут адаптация бизнеса к налоговым изменениями, платформизация экономики, развитие программ развития бизнеса участников СВО. Также будут обсуждаться инструменты нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика” и развитие креативных индустрий в регионах», — подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
На одной площадке соберутся представители федеральных и региональных органов власти, центров «Мой бизнес» и других институтов развития, крупного бизнеса и деловых сообществ. В ходе форума будет организована мастерская лучших практик VI Национальной премии «Мой бизнес». Там создадут условия для обмена опытом между командами со всей страны и помогут выявить новые точки роста и лучшие практики для последующего тиражирования. Важным результатом такой работы станет корректировка региональных мер поддержки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.