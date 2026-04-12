В Ленинградской области состоится Всероссийский форум «Мой бизнес»

«Мы проводим Всероссийский форум “Мой бизнес” в шестой раз. Это ключевая площадка, на которой мы выстраиваем стратегию поддержки и развития бизнеса при участии региональных министров и руководства инфраструктуры поддержки. Главными темами форума в этом году станут адаптация бизнеса к налоговым изменениями, платформизация экономики, развитие программ развития бизнеса участников СВО. Также будут обсуждаться инструменты нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика” и развитие креативных индустрий в регионах», — подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.