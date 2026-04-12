Стало известно, каких районов коснется отключение отопления в Иркутске 13 апреля

Отключение отопления в Иркутске 13 апреля 2026 года затронет сразу несколько районов. Как сообщается в соцсетях оператора тепловых сетей, ограничения будут действовать из-за проведения диагностики и ремонтных работ на тепловой сети.
— В Университетском заменят задвижки в насосной станции. По улице 2-я Батарейная заменят трубопровод 1982 года постройки. На Напольной установят приборы расхода в центральном тепловом пункте. На Сухэ-Батора поменяют трубопровод 1975 года постройки, — уточняется в уведомлении.
Так, в Свердловском округе тепла и горячей воды не будет с 9:00 до 17:00. В Ленинском и Правобережном округах жители останутся без удобств с 10 до 17 часов.