Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, каких районов коснется отключение отопления в Иркутске 13 апреля

13 апреля в трех округах Иркутска частично отключат отопление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 13 апреля 2026 года затронет сразу несколько районов. Как сообщается в соцсетях оператора тепловых сетей, ограничения будут действовать из-за проведения диагностики и ремонтных работ на тепловой сети.

— В Университетском заменят задвижки в насосной станции. По улице 2-я Батарейная заменят трубопровод 1982 года постройки. На Напольной установят приборы расхода в центральном тепловом пункте. На Сухэ-Батора поменяют трубопровод 1975 года постройки, — уточняется в уведомлении.

Так, в Свердловском округе тепла и горячей воды не будет с 9:00 до 17:00. В Ленинском и Правобережном округах жители останутся без удобств с 10 до 17 часов.