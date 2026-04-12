Комары в городе: омичам рассказали, когда вернутся кровососущие

В центральных регионах России, а также в Сибири комары могут активизироваться вскоре после окончания заморозков, пишет «Сибдепо». Об этом сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По её словам, для появления кровососущих насекомых должны совпасть три условия: достаточная влажность, устойчивая температура воздуха на уровне 10−12 градусов и полный сход снежного покрова. После этого, как отметила специалист, комары могут появиться уже примерно через неделю.
Эксперт советует заранее подготовиться к этому периоду. В частности, проверить состояние москитных сеток и запастись репеллентами.