Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комары в городе: омичам рассказали, когда вернутся кровососущие

Объясняет эксперт.

В центральных регионах России, а также в Сибири комары могут активизироваться вскоре после окончания заморозков, пишет «Сибдепо». Об этом сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По её словам, для появления кровососущих насекомых должны совпасть три условия: достаточная влажность, устойчивая температура воздуха на уровне 10−12 градусов и полный сход снежного покрова. После этого, как отметила специалист, комары могут появиться уже примерно через неделю.

Эксперт советует заранее подготовиться к этому периоду. В частности, проверить состояние москитных сеток и запастись репеллентами.