Биолог Екатерина Воденеева: грибы появятся в нижегородских лесах уже в апреле

Первыми в нижегородских лесах появятся сморчки и строчки. Собирать их можно на хорошо прогреваемых участках — на лесных опушках, полянах, вдоль лесных дорог. Важно помнить, что сморчки и строчки относятся не только к категории съедобных грибов, но и к более опасной — условно-съедобных. Например, строчок обыкновенный в плодовых телах содержит токсин гиромитрин, который не разрушается при термической обработке. Строчки нужно варить в большом количестве воды, а потом обязательно сливать этот отвар и промывать грибы.