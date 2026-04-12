Биолог Екатерина Воденеева: грибы появятся в нижегородских лесах уже в апреле

Первые весенние грибы появятся в лесах Нижегородской области в апреле — начале мая. Об этом заведующая кафедрой ботаники и зоологии ННГУ Екатерина Воденеева рассказала порталу «Живем в Нижнем».
На ранний старт грибного сезона повлияли снежная зима и теплая погода с середины марта.
«Обычно в случае, если весна теплая и снег сходит стремительно, грибы появляются рано, но сезон бывает коротким. Если снег тает постепенно, то почва равномерно насыщается влагой — собирать грибы можно будет дольше», — отметила Екатерина Воденеева.
Урожайность летних и осенних видов будет зависеть от температуры и количества осадков в конце мая — начале июня. Если в этот период не будет затяжной засухи, а температура будет держаться на уровне в 18−22℃, осенью будет много грибов.
Первыми в нижегородских лесах появятся сморчки и строчки. Собирать их можно на хорошо прогреваемых участках — на лесных опушках, полянах, вдоль лесных дорог. Важно помнить, что сморчки и строчки относятся не только к категории съедобных грибов, но и к более опасной — условно-съедобных. Например, строчок обыкновенный в плодовых телах содержит токсин гиромитрин, который не разрушается при термической обработке. Строчки нужно варить в большом количестве воды, а потом обязательно сливать этот отвар и промывать грибы.
