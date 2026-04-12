Цикл учебников для старшей школы готов к выходу, сообщили в Минпросвещения

Колударова: весь цикл школьных учебников для 10−11 классов готов к выходу.

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Весь цикл государственных школьных учебников для 10−11-х классов готов к выходу, заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Уже буквально на выходе у нас весь цикл государственных учебников для старшей школы. Для этого все подготовлено», — сказала Колударова на пленарной дискуссии «Космос и образование: школа как старт в экономику будущего».

Она добавила, что Российская академия наук вместе с докторами и кандидатами наук ведущих российских университетов готовит новое поколение государственных учебников по физике, химии, биологии, математике, информатике. Все они выйдут в свет до конца этого года.

Ранее стало известно, что с 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому стандарту.