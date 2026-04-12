Уже в апреле: биолог ННГУ — о начале грибного сезона в нижегородских лесах

Снежная зима в Нижегородской области подарит грибникам ранний старт сезона. Первые строчки и сморчки могут появиться в лесах уже в апреле — главное, чтобы погода не подвела. Корреспондент «Живем в Нижнем» расспросил заведующую кафедрой ботаники и зоологии ННГУ Екатерину Воденееву о том, где искать весенние грибы, как не отравиться, и почему засушливое лето страшнее любой холодной зимы.
Снежная зима — много грибов?
Урожай грибов зависит от большого количества природных факторов. Екатерина Воденеева отмечает, что на этот счет можно делать только осторожные прогнозы.
«Это и текущие погодные условия, а также и те, что были раньше, год или два назад. Особое значение для нормального плодоношения грибов играют температура и влажность воздуха на протяжении разных сезонов. От них будут зависеть сроки наступления плодоношения, их продолжительность и обилие урожая», — говорит биолог.
Однако, по словам эксперта, снежная зима повышает вероятность появления весенних грибов.
«Обильный снежный покров защищает грибницу, которая находится в почве, а также способствует накоплению влаги. Поэтому в период таяния снега в почве формируется запас воды, что создает благоприятные условия для роста таких весенних грибов, как сморчки и строчки», — рассказала Екатерина Воденеева.
При этом снежная зима не гарантирует успешный грибной сезон на протяжении всего года — засушливое лето опаснее для грибницы, чем любая зима.
«Урожайность летних и осенних видов будет зависеть от температуры и количества осадков в текущий сезон, в конце мая — начале июня. Именно в эти месяцы формируется основа будущего урожая. Если в данный период не будет затяжной засухи, если будут умеренные температуры в диапазоне 18−22 градусов, то можно рассчитывать на удачную охоту осенью», — рассказала заведующая кафедрой ботаники и зоологии ННГУ.
Когда ждать первых грибов?
Первые весенние грибы обычно появляются в конце апреля — начале мая. Однако после снежной зимы с учетом теплой погоды с середины марта первые грибы можно ожидать уже в апреле.
«Обычно в случае, если весна теплая и снег сходит стремительно, грибы появляются рано, но сезон бывает коротким. Если снег тает постепенно, то почва равномерно насыщается влагой — собирать грибы можно будет дольше», — рассказала биолог.
Первыми в Нижегородской области появляются строчки и сморчки, которые относятся к сумчатым грибам. Строчок обыкновенный — самый узнаваемый, имеет выраженную ножку и мозговидную красно-коричневую шляпку.
Фото: GLJIVARSKO DRUSTVO NIS from Serbia. GYROMITRA ESCULENTA (Krombh.) Cooke, CC BY 2.0/wikimedia.org.
Сморчки (настоящий, высокий, конический) и сморчковая шапочка обычно появляются чуть позже строчков.
Фото: I, Jörg Hempel, CC BY-SA 2.0 de/wikimedia.org.
«Строчки и сморчки относятся к категории условно-съедобных или съедобных грибов. Особенно коварным считается строчок обыкновенный, в плодовых телах которого содержится токсин гиромитрин. Этот токсин при термической обработке не разрушается и выходит в отвар. Из-за этого строчки нужно варить в большом количестве воды, а потом обязательно сливать этот отвар и промывать грибы», — предупредила Екатерина Воденеева.
Где в Нижегородской области искать первые грибы?
Первые весенние грибы обычно появляются на хорошо прогреваемых участках — на лесных опушках, полянах, в разреженных лиственных и хвойных лесах, вдоль лесных дорог, в старых вырубках.
«Например, строчок обыкновенный селится в хвойных лесах, либо в лесах с присутствием сосны, а строчок гигантский — в лиственных, любит березовые леса и часто находится рядом с поваленными березами», — рассказала эксперт.
Сморчки предпочитают светлые лиственные леса и смешанные леса, растут под вязами, дубами, ясенями и осинами. Сморчковые шапочки можно найти в молодых осинниках, на пригорках. Распространение этих грибов по области может быть неравномерным и зависеть от локальных факторов.