В Самаре на двое суток изменят маршрут трамвая № 8

В Самаре временно скорректируют движение трамвая № 8 из-за срочного ремонта путей. Ограничения введут на выходные, а затем работы продолжатся в ночное время.

Реконструкция трамвайной линии на одном из городских перекрёстков начался в ночь с 11 на 12 апреля. Чтобы ускорить процесс, движение электротранспорта на участке полностью закроют на два дня.

На этот период трамвай № 8 будет курсировать по укороченному маршруту — от остановки «Безымянская ТЭЦ» до улицы Елизарова. До стадиона «Металлург» вагоны ходить не будут: на конечной точке организуют разворот и обратное движение.

При этом для других участников движения ограничения будут менее жёсткими. Троллейбусы № 4 и № 15 продолжат работу, а для автомобилей на перекрёстке сохранят проезд по свободным полосам.

Ожидается, что уже к утру 13 апреля трамваи вернутся к обычному расписанию. Однако сами работы на участке продлятся дольше — ориентировочно до 24 апреля.

После открытия движения ремонт продолжат в ночные часы: в будние дни — с 22:00 до 5:00, в выходные — с 20:00 до 5:00. Власти не исключают, что график могут скорректировать в зависимости от погодных условий и хода работ.