Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский диетолог рассказала, как вернуться к обычному режиму питания после Великого поста

Православным советуют не переедать пасхальных угощений.

Источник: ЕАН

У православных в Пасху завершился Великий пост — самый строгий и длинный период воздержания от привычного режима питания. Врачи рекомендуют возвращаться к привычной еде постепенно, не накидываясь сразу на все праздничные блюда.

«За несколько недель организм привык к более легкой и простой пище, и внезапное введение в рацион высококалорийных десертов может проявиться в виде расстройства пищеварения, чувства тяжести или даже аллергических реакций, а также довести до обострения панкреатита или желчнокаменной болезни», — цитирует сайт свердловского минздрава слова главного внештатного диетолога региона Ирины Бородиной.

После длительного воздержания организм воспринимает излишества в питании как отравление — возможны изжога, тошнота, рвота. В этих условиях органы получают сильнейший стресс: страдают желудок, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, кишечник, а через какое-то время — сердце и нервная система.

Ирина Бородина рекомендует корректировать питание постепенно. Начинать нужно с легких животных продуктов — молочных или кисломолочных.

Мясо после Пасхи лучше запекать в духовке или готовить на пару, а не жарить в большом количестве масла. Супы предпочтительно делать легкие, на овощном или некрепком курином бульоне.

Салаты обязательно заправлять только растительным маслом, от майонеза первое время лучше отказаться.

А самая главная рекомендация — есть после длительного поста маленькими порциями, не пытаясь употребить разом все виды продуктов. Диетолог рекомендует не переедать пасхальных лакомств и тем, кто не соблюдал пост.

Разумно ограничиться одним небольшим куличом в день. Однако, если на десерте много глазури, жирного крема или шоколадной начинки, лучше сократить порцию до одного кусочка.

Аналогичная рекомендация относится и к норме потребления других традиционных пасхальных блюд: одно яйцо и одна порция творожной пасхи в день.