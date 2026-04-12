Свердловский диетолог рассказала, как вернуться к обычному режиму питания после Великого поста

У православных в Пасху завершился Великий пост — самый строгий и длинный период воздержания от привычного режима питания. Врачи рекомендуют возвращаться к привычной еде постепенно, не накидываясь сразу на все праздничные блюда.
«За несколько недель организм привык к более легкой и простой пище, и внезапное введение в рацион высококалорийных десертов может проявиться в виде расстройства пищеварения, чувства тяжести или даже аллергических реакций, а также довести до обострения панкреатита или желчнокаменной болезни», — цитирует сайт свердловского минздрава слова главного внештатного диетолога региона Ирины Бородиной.
После длительного воздержания организм воспринимает излишества в питании как отравление — возможны изжога, тошнота, рвота. В этих условиях органы получают сильнейший стресс: страдают желудок, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, кишечник, а через какое-то время — сердце и нервная система.
Ирина Бородина рекомендует корректировать питание постепенно. Начинать нужно с легких животных продуктов — молочных или кисломолочных.
Мясо после Пасхи лучше запекать в духовке или готовить на пару, а не жарить в большом количестве масла. Супы предпочтительно делать легкие, на овощном или некрепком курином бульоне.
Салаты обязательно заправлять только растительным маслом, от майонеза первое время лучше отказаться.
А самая главная рекомендация — есть после длительного поста маленькими порциями, не пытаясь употребить разом все виды продуктов. Диетолог рекомендует не переедать пасхальных лакомств и тем, кто не соблюдал пост.
Разумно ограничиться одним небольшим куличом в день. Однако, если на десерте много глазури, жирного крема или шоколадной начинки, лучше сократить порцию до одного кусочка.
Аналогичная рекомендация относится и к норме потребления других традиционных пасхальных блюд: одно яйцо и одна порция творожной пасхи в день.