В Великом Новгороде в рамках ежегодной акции запустили самодельные ракеты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Самодельные ракеты в рамках ежегодной акции «Стартует ракета» запустили представители молодежи в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Молодежная акция «Стартует ракета», посвященная Дню космонавтики, прошла в Веряжском парке. Ее открыл мэр города Александр Розбаум. Юные новгородцы продемонстрировали самодельные модели ракет и даже запустили некоторые из них в воздух. Одни сделали летательный аппарат из коробок, другие — из сантехнических труб и прочих материалов.
Главным событием стал конкурс ракет, который проводится в двух номинациях: «Высота полета» (участвуют гидропневморакеты) и «Внешний вид изделия» (оценивается внешний вид любых самодельных ракет). Возрастных ограничений для участников нет. Кроме того, работали творческие и спортивные площадки, где желающие могли поучаствовать в играх и мастер-классах.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.