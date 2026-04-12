На самую популярную рыбу в России обещают пока не поднимать цены


К началу апреля оптовые закупки самой популярной рыбы в стране подорожали на 34,6%, что уже привело к повышению ее стоимости в рознице.

Средняя цена на минтай в России больше не вырастет. Как рассказал в интервью URA.RU председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, это могло произойти из-за повышенных затрат на производство, а также показателей весеннего улова — он оказался ниже, чем в 2025 году. Зато осенний улов обещает быть очень хорошим, поэтому роста цен на минтай в РФ до конца года не ожидается, добавил эксперт.

Россия увеличила объемы экспорта минтая, потому что на зарубежных рынках повысился на него спрос из-за интенсивного вылова этой рыбы. Он происходит два раза в год: весной и осенью. Например, сейчас идет и уже заканчивается весенняя путина минтая. Его добыча превзошла стандартные показатели, поэтому товарооборот резко вырос, как и цены.