На самую популярную рыбу в России обещают пока не поднимать цены

Средняя цена на минтай в России больше не вырастет. Как рассказал в интервью URA.RU председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, это могло произойти из-за повышенных затрат на производство, а также показателей весеннего улова — он оказался ниже, чем в 2025 году. Зато осенний улов обещает быть очень хорошим, поэтому роста цен на минтай в РФ до конца года не ожидается, добавил эксперт.