4,5 км дороги отремонтируют в отдаленном хуторе Волгоградской области

Жители отдаленного хутора Нижние Черни скоро забудут о плохих дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области отремонтируют дорогу к отдаленному хутору Нижние Черни в Котельниковском районе. Протяженность обновленного участка составит 4,5 километра, а завершить все работы планируют уже в 2026 году. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который призван улучшить качество жизни в регионе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

По данным облкомдортранса, подрядчики уже приступили к активной фазе ремонта. Специалисты начали с фрезерования старого покрытия, после чего приступят к укладке выравнивающего слоя. В планах также укрепить обочины, сделать новые примыкания, установить современные сигнальные столбики, дорожные знаки и нанести разметку. Работы должны завершить к 1 августа.

С 2014 по 2025 годы включительно, благодаря нацпроектам, федеральным и региональным программам, в Волгоградской области уже построили, реконструировали и отремонтировали около 5,1 тысячи километров дорог. И на этом не останавливаются: в 2026 году планируют отремонтировать еще 255 километров автодорог.