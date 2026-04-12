Москалькова рассказала о выплатах спасенным из зоны СВО украинцам

Москалькова: вывезенные из зоны СВО украинцы получили выплаты по 10 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Граждане Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее федеральный омбудсмен в интервью РИА Новости рассказывала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.

«Они получили выплаты по 10 тысяч (рублей — ред.), они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи», — сказала Москалькова.

По ее словам, эвакуированные украинцы находятся в пунктах временного размещения в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым, в том числе у них есть телефоны для связи с родственниками, а также возможность звонить им по видеосвязи.

«Наши русские люди, они же очень добрые, сердечные, они им (спасенным российскими военными из зоны боевых действий гражданам Украины — ред.) тоже оказывают помощь», — добавила омбудсмен.

Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
