Благодатный огонь доставили в зону СВО

РИА Новости: Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в зону СВО.

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Благодатный огонь прибыл из Иерусалима к бойцам Южного военного округа в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Новосибирск.

По словам военного, огонь доставили в полевой храм 242-го гвардейского мотострелкового полка.

«Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом — сюда. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к тому священному огню», — рассказал Новосибирск.

В свою очередь, протоиерей Михаил подчеркнул духовное значение этого события для бойцов.

«Такая радость, как Благодатный огонь, — на земле, где совершается битва добра и зла. Мы благодарны, что Господь дал нам радость Благодатного огня», — отметил он.

Священнослужитель добавил, что участие в богослужении помогает военнослужащим сохранять внутреннюю опору и ощущение единства.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня, который возвели над пространством, где был распят, погребен и впоследствии воскрес Иисус Христос.

По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.