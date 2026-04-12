Первые пациенты поступили в нижегородские больницы после переедания яиц

Переедание яиц обернулось для нижегородцев поездкой в больницы. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Жителям напоминают, что поступивший в больших объемах белок может спровоцировать приступы панкреатита или холецистита, а люди с камнями в желчном пузыре могут вовсе оказаться в реанимации.
Нижегородцам, съевшим много яиц, рекомендуют следить за самочувствием. При легкой тяжести следует немного подождать — она пройдет сама. Также необходимо пить больше негазированной воды для облегчения процесса пищеварения и воздержаться от тяжелой пищи в ближайшие 24 часа.
Если возникло чувство тошноты или сильное вздутие, можно воспользоваться ферментными препаратами и сорбентами.
