Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые пациенты поступили в нижегородские больницы после переедания яиц

Огромный объем белка провоцирует приступы панкреатита или холецистита.

Источник: Живем в Нижнем

Переедание яиц обернулось для нижегородцев поездкой в больницы. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Жителям напоминают, что поступивший в больших объемах белок может спровоцировать приступы панкреатита или холецистита, а люди с камнями в желчном пузыре могут вовсе оказаться в реанимации.

Нижегородцам, съевшим много яиц, рекомендуют следить за самочувствием. При легкой тяжести следует немного подождать — она пройдет сама. Также необходимо пить больше негазированной воды для облегчения процесса пищеварения и воздержаться от тяжелой пищи в ближайшие 24 часа.

Если возникло чувство тошноты или сильное вздутие, можно воспользоваться ферментными препаратами и сорбентами.

Ранее мы писали, что нижегородский врач посоветовала есть не больше трех яиц и куска кулича.