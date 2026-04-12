В минздраве Прикамья назвали причину эксплуатации старого ФАПа в Голубятах

Сотрудники краевого минздрава объяснили редакции perm.aif.ru, почему в Голубятах до сих пор пользуются старым фельдшерско-акушерским пунктом.
Речь идёт о небольшом селе в Добрянском округе Пермского края. Местные жители ещё раньше жаловались: мол, приходится ходить на приём в ветхое здание, где крыша течёт, а стены в трещинах. Плюс, по словам местных, в здании постоянно холодно. В 2023 году в селе построили новый ФАП, но весной 2024-го он выгорел изнутри. С тех пор вход туда закрыт. Об этой истории рассказали активисты Народного фронта из Пермского края. После этого следователи завели уголовное дело по статье «Халатность», а глава СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
В региональном минздраве в беседе с нашими коллегами уточнили, что здание ФАПа, которое выгорело, восстановить уже нельзя.
«На время проведения судебных разбирательств и всех необходимых экспертиз, которые заняли почти два года, было принято решение об оказании медицинской помощи в ранее работавшем в посёлке здании ФАПа, — сообщили в министерстве. — Благодаря проведённой претензионной работе и вынесенному судом решению, новый ФАП будет установлен в посёлке уже в этом году».
Также в минздраве опровергли слухи, что в старом здании нет отопления.
— Там работает электрический котёл. Один из конвекторов планируют заменить до 12 апреля. А протечки на крыше ликвидировали ещё осенью 2025-го, так что до той же даты остаётся только убрать разводы от воды, — добавили минздраве.