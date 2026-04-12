В минздраве Прикамья назвали причину эксплуатации старого ФАПа в Голубятах

Речь идёт о небольшом селе в Добрянском округе Пермского края. Местные жители ещё раньше жаловались: мол, приходится ходить на приём в ветхое здание, где крыша течёт, а стены в трещинах. Плюс, по словам местных, в здании постоянно холодно. В 2023 году в селе построили новый ФАП, но весной 2024-го он выгорел изнутри. С тех пор вход туда закрыт. Об этой истории рассказали активисты Народного фронта из Пермского края. После этого следователи завели уголовное дело по статье «Халатность», а глава СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.