Волгоградец Антон Щепетнов поделился своим видением сути Пасхи

Блогер Антон Щепетнов высказался по поводу сути православного праздника Пасхи.
Волгоградец напомнил ключевую идею христианского учения: «Важнее всего помнить не о том, что Иисус умер за наши грехи, а то, что он воскрес ради нашего спасения». И посетовал: именно на этом месте чаще всего «спотыкаются» те, кто лелеет жертву, мучения и страдания, делая из этого чуть ли не национальную идею.
Конструкция: Иисус учил терпеть и ждать до конца — удобна для управления, но заслоняет более важное: возрождаться снова и снова, искать новый образ, новый виток жизни, не соглашаться на смерть, в том числе духа, считает блогер.
«Для меня лично это значит вот что: Иисус воскрес, победив смерть. Он сумел своей верой создать импульс настолько мощный, что он до сих пор пронзает время и пространство, не теряя силы. Когда этот импульс проходит через нас, он вдруг открывает настоящую ценность жизни», — пишет волгоградец в своем канале в Telegram.
И тот, кто пропустил это через себя, уже не сможет оставаться мертвым к жизни. Это про праздник жизни, который случается ровно в тот миг, когда человек выбирает верить не головой, а сердцем, убежден Антон Щепетнов.
Ранеее настоятель храма Пресвятой Богородицы в рабочем поселке Средняя Ахтуба, протоиерей Олег Кириченко поделился с «АиФ — Нижнее Поволжье» своими размышлениями о Светлом Христовом Воскресении.