В РПЦ предупредили о попытках политизировать крестные ходы в Нижнем Новгороде

РПЦ выступила с предупреждением из-за появления в сети анонсов так называемых «пасхальных крестных ходов» в Нижегородской области, которые сопровождаются политическими лозунгами. Речь идет об объявлениях, распространяемых через мессенджеры и соцсети и не имеющих отношения к официальным церковным структурам, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
По данным Церкви, подобные акции анонсировались сразу в нескольких крупных городах России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода и Владивостока. При этом организаторы не установлены, а сами афиши оформлены с использованием символики, не связанной ни с одной зарегистрированной партией, и сопровождаются слоганами о «свободе» и «вере».
В РПЦ подчеркнули: крестные ходы на Пасху — это исключительно молитвенные шествия. Попытки придать им политический характер не только искажают их смысл, но и могут противоречить закону. В Церкви считают, что подобные инициативы раскалывают общество и вводят людей в заблуждение.
Верующих призвали не участвовать в таких мероприятиях и уточнять информацию о богослужениях только на официальных ресурсах Русской Православной Церкви и епархий.