Мемориал в честь победы над Японией откроют в Хабаровске 3 сентября

В Хабаровске в сентябре 2026 года установят памятник, посвящённый победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
Закладной камень на месте будущего монумента заложили ещё в прошлом году, в день 80-летия окончания войны. Памятник разместят в краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского — именно отсюда шло командование Маньчжурской наступательной операцией, которая стала одной из самых успешных и стремительных в истории Второй мировой войны.
Ранее, в январе 2026 года, помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский и губернатор Дмитрий Демешин объявили победителя конкурса на лучший проект монумента. Им стал проект художника Ильи Храброго из Новокузнецка. Как отметил Мединский, проект будет существенно доработан и масштабирован.
«Мы в этом году открываем в Хабаровске памятник, посвященный окончательной победе над Японией и окончанию Второй мировой войны. Создаем мемориал. 3 сентября этого года будем открывать памятник», — сказал он.
Памятник станет важным символом триумфа советских войск и памяти о тех, кто обеспечил окончательную победу в самой кровопролитной войне в истории человечества. Его открытие приурочено к 3 сентября — дню окончания Второй мировой войны.