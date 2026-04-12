Coca-Cola зарегистрировала в России товарный знак Coke

Американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke. Заявка, поданная в апреле прошлого года, размещена в реестре товарных знаков на сайте Роспатента.
Знак Coke зарегистрировали 6 апреля 2026 года, следует из заявки. Исключительное право будет действовать до 23 апреля 2035 года.
В перечень товаров, на которые распространяется использование знака, входят безалкогольные напитки — соки, нектары, воды, изотоники, прохладительные безалкогольные напитки и пиво.
Coca-Cola в марте 2022 года сообщила о приостановке всей деятельности на российском рынке, а позднее решила перестать производить и продавать напитки своих брендов в стране.
Несмотря на уход из России, товарные знаки Coca-Cola продолжают действовать в стране: в позапрошлом году Роспатент продлил срок прав до августа 2034 года. Так, в сентябре прошлого года The Coca-Cola Company подала иск к ООО «Кока-кола компания», зарегистрированному в Южной Осетии.
