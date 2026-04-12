Желтый уровень погодной опасности ввели в Воронежской области из-за грозы

В Воронежской области ввели желтый уровень опасности из-за грозы. Синоптики предупреждают, что погода в регионе в ближайшие сутки станет нестабильной, поэтому жителям стоит быть внимательнее во время прогулок и поездок. Об этом свидетельствует прогностическая карта ЦФО.
Предупреждение будет действовать до 18:00 воскресенья, 12 апреля. В это время по области местами ожидаются раскаты грома и молнии. Если гроза застанет вас на улице, постарайтесь не прятаться под высокими деревьями и шаткими конструкциями.
Кстати, напомним, что жителям региона обещают сильный ветер и ночные заморозки с начала недели. В понедельник, 13 апреля, в области ожидается до +14°C, а в Воронеже термометры покажут около +10…+12°C. Осадки станут менее интенсивными, но северный ветер усилится днем до 13 м/с.