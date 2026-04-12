Лекции «Знания» ко Дню космонавтики собрали 40 тысяч слушателей

Лекции «Знания» о космических достижениях России собрали 40 тысяч слушателей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Порядка 40 тысяч слушателей собрали лекции Российского общества «Знание», посвященные космическим достижениям России, сообщили в пресс-службе просветительской организации.

В воскресенье в России отмечается День космонавтики. К празднику «Знание» запустила тематическую акцию, старт которой дал марафон «Космос со Знанием» в рамках Недели космоса в России.

«Участниками мероприятий стали школьники, студенты, рабочая молодежь, родители и представители старшего поколения. Лекторы, среди которых космонавты, популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли, рассказывают им о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Встречи организованы в рамках национального проекта “Молодёжь и дети”. Всего состоялось порядка 1,5 тысячи лекций, собравших 40 тысяч слушателей», — говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный отметил, что День космонавтики для России и мира стал весомой датой и символом импульса развития науки.

«Задача “Знания” — сформировать у молодежи целостное представление об историческом значении первого полёта человека в космос, и дать возможность испытать гордость за достижения отечественной науки и техники. Надеемся, что эти лекции вдохновят молодых людей на стремление к новым знаниям и великим свершениям», — приводятся в сообщении слова Будного.

В рамках марафона представители российской молодежи встречались с космонавтами, беседы с ними прошли в нескольких регионах России.

В организации отметили, что акция продлится до 19 апреля.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.

РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.