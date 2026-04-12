Самарцам показали, как будет выглядеть 24-этажная высотка у ТК «Гудок»

Стало известно, как будет выглядеть новая высотка у ТК «Гудок» в Самаре. Рендером поделился Госстройнадзор Самарской области.
Новостройка высотой в 24 этажа появится на улице Красноармейской. Она будет рассчитана на 222 квартиры. Общая площадь застройки составляет более 31 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступает ООО «СЗ “ССК”, входящая в структуру группы компаний “Виктор и Ко”.
Судя по рендеру, проект здания подразумевает значительное остекление фасадов. В 2024 году облик будущей высотки признали соответствующим правилам землепользования и застройки Самары, тогда же было получено согласование.
Официальный старт строительства уже дан. Соответствующее извещение поступило в региональную инспекцию строительного надзора, уточнили в ведомстве.