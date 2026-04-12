СКА-Хабаровск упустил победу в концовке выездного матча с «Челябинском»

В рамках 28-го тура Первой лиги СКА-Хабаровск сыграл вничью с «Челябинском» на стадионе «Центральный». Матч завершился со счётом 2:2, сообщили в пресс-службе клуба.
Игра началась удачно для хабаровчан. Уже на 13-й минуте испанский легионер Алкалде открыл счёт, а на 26-й минуте Степан Глотов удвоил преимущество гостей. Хозяева много атаковали, но реализация подводила.
Во втором тайме «Челябинск» сумел отыграть один мяч усилиями Баба Н’Диайе. Казалось, что гости удержат победу, но за пять минут до конца матча Ян Гудков головой сравнял счёт.
Таким образом, СКА-Хабаровск увёз из Челябинска лишь одно очко. Примечательно, что ни одна из команд не побеждала с 22-го тура.
Перед началом игры футболисты обеих команд вышли на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой» в знак солидарности с пострадавшими от наводнения.