В Хабаровске на Ореховой сопке построят одну из крупнейших школ РФ

В Хабаровске в микрорайоне «Ореховая сопка» начались подготовительные работы к строительству школы на 2100 мест. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Объект возводится в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение заключено в 2024 году. В ноябре 2025 года был выбран новый генподрядчик, а в феврале 2026 года он же стал концессионером проекта. Архитектурную концепцию в марте одобрил губернатор края Дмитрий Демешин.
Площадь четырехэтажного здания превысит 38 тысяч квадратных метров. Школа будет разделена на блоки для начальных, средних и выпускных классов. Предусмотрены видеоконференц-зал, кабинет цифровых технологий, спортивные и актовые залы, стадион и площадки для спорта.
Первый зампред правительства края Сергей Абрамов назвал проект знаковым для всего Дальнего Востока. Он отметил, что изменившиеся правила проектирования школ потребовали доработки технического задания. Сейчас концессионер корректирует проект, на госэкспертизу он будет передан в июне. Заключение планируется получить в сентябре, после чего определят сроки и окончательную стоимость.
Руководитель дивизионов социальной и транспортной инфраструктуры инвестора Александр Козаренко сообщил, что замечания градсовета учтены, проектные решения оптимизированы. На площадке уже идут разработка котлована и подготовка к устройству фундамента, мобилизована техника.
Зампред правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых добавил, что контроль за ходом работ будет осуществлять одна из подведомственных Минстрою России структур. Школа останется государственным учреждением с бесплатным обучением. Затраты инвестора край компенсирует до 2038 года.
