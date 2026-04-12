Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 12 апреля

Он начнется у Архангельского собора.

Источник: Живем в Нижнем

Всех желающих приглашают принять участие в Пасхальном крестном ходе, который пройдет в Нижнем Новгороде 12 апреля. Об этом сообщили в региональной митрополии.

Шествие начнется в 15:00 от Архангельского собора в Нижегородском кремле. Далее участники пойдут по Зеленскому съезду, площади Народного единства, улице Рождественской, Канавинскому мосту, Стрелке и остановятся у Александро-Невского кафедрального собора.

Крестный ход будет сопровождаться звоном колоколов и пасхальными песнопениями. По его окончании митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Угоститься праздничными блюдами смогут все нижегородцы.

Ранее мы писали, что митрополит Георгий провел пасхальное богослужение в Нижнем Новгороде.