В Иркутске завершился финал первенства России по хоккею с мячом

Нижегородцы заняли предпоследнее, 7-е место.

Три ничьи и четыре поражения — таким получился итог выступлений сборной Нижегородской области на финале первенства России по хоккею с мячом среди юниоров до 18 лет.

В двух заключительных турах наши земляки со счётом 1:2 уступили местной «Сибскане» из Иркутска и красноярскому «Енисею» — 3:7.

Итоговое положение:

Академия «Уральский трубник» (Первоуральск) — 17 очков, СШОР «Кузбасс» (Кемерово) — 15, СШОР «Волга» (Ульяновск) — 15, «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 13, «Енисей» — 8, «Сибскана» — 6, сборная Нижегородской области — 3, «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 2.