Хабаровскую одежду изо льна и крапивы теперь смогут купить москвичи

В Хабаровском крае бренд женской одежды изо льна и крапивы стал участником губернаторского проекта «Сделано в Хабаровском крае». Теперь модели хабаровского дизайнера представлены во флагманском магазине в Москве, сообщили в правительстве региона.
Проект помогает местным производителям продвигать свою продукцию и находить новых покупателей. Благодаря участию в нём вещи из натуральных тканей теперь доступны не только жителям региона, но и покупателям в других городах России.
Дизайнер Раиса Балчина основала бренд в 2022 году. Она стремится вернуть в современный гардероб традиционную русскую женскую одежду — длинные струящиеся платья, сарафаны и юбки, похожие на те, что носили бабушки и прабабушки. Одежда отличается удобством, природностью и женственностью, а простота кроя и многослойность дают простор для фантазии.
В мастерской работают только с натуральными тканями: льном, крапивой, хлопком и коноплёй. Эти материалы хорошо сочетаются между собой и с вышивками, яркими принтами и кружевом. У молодого бренда уже появились поклонники не только в Хабаровском крае, но и в Приморье, Москве, Иркутске, Сочи, а также во Франции и Мексике.
Правительство края активно поддерживает таких производителей. Участники проекта получают право на льготные займы под 7,2% годовых, бесплатное участие в выставках, приоритет при аренде помещений и помощь в выходе на маркетплейсы и международные рынки.
В ближайшее время планируется открыть магазин «Сделано в Хабаровском крае» в Калуге, а также вести работу по сертификации брендов в Беларуси и Китае.