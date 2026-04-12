Молодёжь Хабаровского края приглашают в четвёртый сезон «Профразвития»

В Хабаровском крае стартовал четвёртый сезон проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Молодые люди региона могут пройти образовательные программы, получить стажировки в крупных компаниях и выстроить индивидуальный карьерный путь, сообщили в министерстве образования и науки края.
За три предыдущих сезона к проекту присоединились 510 участников из региона. Многие молодые люди сталкиваются с трудностями при поиске работы: 40% не знают, с чего начать, а 44% жалуются на недостаток качественного образования. «Профразвитие» помогает разобраться в этих вопросах и найти своё направление.
В новом сезоне расширилась линейка образовательных программ от партнёров. Доступны курсы от издательства «МИФ» и Российского общества «Знание» — от личной эффективности и работы с текстом до финансовой грамотности, цифровой гигиены и работы с искусственным интеллектом.
Проект помогает не только получить знания, но и привлечь молодых специалистов в регион. Для этого проводятся «Дни профразвития», где студенты, молодые профессионалы, работодатели и эксперты встречаются, обсуждают потребности и предлагают решения. Одним из ключевых событий станет хакатон, где ребята смогут высказать свои идеи по улучшению условий работы и жизни в крае.
Все желающие могут подать заявку на сайте профразвивайся.рф. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Участие даёт реальный шанс получить полезные навыки, опыт и поддержку для старта карьеры.