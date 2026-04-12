Николай Яриловец — трёхкратный чемпион России по боулдерингу! Егор Дулуб — серебро на домашнем чемпионате

скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Турнир прошёл в 26-й раз и впервые — по новым международным правилам. В решающий раунд вышли восемь сильнейших спортсменов страны, которые успешно преодолели квалификацию и полуфинал. Всего в соревнованиях приняли участие 93 скалолаза из 20 регионов России.
Участникам предстояло пройти четыре сложных разностилевых трассы высотой до 5 метров. За «топ» (финишный зацеп) давали 25 баллов, за «зону» (чекпоинт в середине) — 10 баллов. Каждая лишняя попытка отнимала 0,1 балла, а на каждую трассу отводилось всего 4 минуты.
Борьба получилась невероятно плотной. Перед последним боулдером на чемпионство претендовали сразу четыре спортсмена, уложившиеся в диапазон всего 0,6 балла: Николай Яриловец, Егор Дулуб, Владислав Шуневич и Сергей Скородумов. Один неверный хват или лишняя попытка мог стоить медали.
Особенно сложным оказался четвёртый боулдер с обманным движением — после зоны требовалось развернуться спиной к скалодрому. Не все разгадали задумку трассостроителей. Ближе всех к топу подобрался Николай Яриловец, но сорвался на предфинишном зацепе.
В итоге все четыре претендента закончили финал с «зоной», но с разным количеством попыток.
Итоговый пьедестал.
1 место — Николай Яриловец (Москва) — 69,4 балла 2 место — Егор Дулуб (Калининградская область) — 69,3 балла 3 место — Владислав Шуневич (Санкт-Петербург) — 68,9 балла.
Николай Яриловец стал трёхкратным чемпионом России по боулдерингу и присоединился к Алексею Рубцову в этом почётном списке. Больше побед только у Салавата Рахметова (4) и Дмитрия Шарафутдинова (10).
Для калининградского болельщика особенно приятным стал результат Егора Дулуба — серебро на домашнем чемпионате страны.