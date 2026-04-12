В больнице города Советского в Югре провели занятие для будущих медсестер

Студенты познакомились с работой отделения переливания крови.

Практическое занятие для студентов-медиков состоялось в отделении переливания крови районной больницы в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа. Мероприятие прошло по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Будущие медицинские сестры познакомились с работой отделения и его ключевыми задачами. Практическую часть занятия провела заведующая отделением Мария Самусенко. Она рассказала студентам о серологическом методе определения группы крови — одном из наиболее распространенных в медицинской практике.

В ходе занятия участники узнали, как с помощью стандартных сывороток, содержащих антитела к антигенам А и В, определяется группа крови. При смешивании крови с сыворотками специалисты наблюдают реакцию, по которой и устанавливают результат. Студентам также объяснили, почему точное определение группы крови имеет принципиальное значение при переливании, трансплантации, а также в акушерстве и гинекологии.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.