В больнице города Советского в Югре провели занятие для будущих медсестер

В ходе занятия участники узнали, как с помощью стандартных сывороток, содержащих антитела к антигенам А и В, определяется группа крови. При смешивании крови с сыворотками специалисты наблюдают реакцию, по которой и устанавливают результат. Студентам также объяснили, почему точное определение группы крови имеет принципиальное значение при переливании, трансплантации, а также в акушерстве и гинекологии.