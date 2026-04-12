Благотворительный забег в Воронеже объединит юристов со всего Черноземья

Забег Legal Run 2026 пройдет в Воронеже на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» в поддержку онкобольных детей — подопечных регионального благотворительного фонда «ДоброСвет».
Мероприятие организует юридическая компания «Центральный округ» при поддержке облправительства. Партнерами стали региональная Нотариальная палата, футбольный клуб «Факел», строительный, юридический, торговый, агропромышленный и юридический бизнес. Информационным партнером забега является «РГ-Медиа» в лице филиала «Российской газеты» в Воронеже.
Забег планируется на дистанциях 1 и 5 км. Ожидается более 800 участников — юристов компаний, нотариусов, адвокатов, а также представителей органов власти из Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. Это вдвое выше, чем в 2025 году, когда бежали около 400 человек из Центрального Черноземья.
Тогда же по итогам всероссийского забега Legal Run 2025 в 25 городах России и других странах мира удалось собрать 10,5 млн рублей.
«В этом году проводим в Воронеже более масштабный забег и объединяем близлежащие города, так как в прошлом году участниками стали не только коллеги из Воронежа. Партнерство с фондом “ДоброСвет” является новым этапом в развитии благотворительных проектов компании. Мы уверены, что направленные совместные усилия помогут многим семьям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — рассказал управляющий партнер «Центрального округа» Дмитрий Просвирин.
Взнос для желающих поучаствовать составляет 1500 рублей. Сбор проходит во время онлайн-регистрации на забег.
Здесь же можно ознакомиться с регламентом и программой мероприятия. В частности, участников ждет баскетбольный турнир, аквагрим и концерт кавер-группы «Мята».