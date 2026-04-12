Енисейцы остались без денег после покупки снегоходов на фишинговом сайте

Жители Енисейского муниципального округа лишились крупных сумм, оформив покупки на фишинговом сайте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Одна из пострадавших нашла в интернете сайт по продаже техники, выбрала снегоход и связалась с «менеджером». В ходе переписки стороны согласовали условия сделки, после чего женщине прислали договор купли-продажи. Она перевела 109 тыс. рублей, однако после получения денег «продавец» перестал выходить на связь.
Аналогичный случай произошел и с другим покупателем. На том же сайте он заказал несколько снегоходов на сумму более 1,5 млн рублей, но остался без денег и без техники.
По обоим фактам сейчас возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
Полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой обмана, проверьте информацию о продавце, обращайте внимание на его рейтинг, отзывы, а также цифровые значки, которые говорят о пройденных проверках.
Чтобы радость от онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, напоминаем некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов:
доменное имя, которое обычно отличается от оригинального одной буквой; дизайн и наполнение сайта практически повторяют настоящий; контакты на сайте отличаются от реальных контактов компании; сайт зарегистрирован недавно (можно проверить срок существования ресурса в специальном сервисе).
Не забудьте проверить адресную строку браузера. Иногда можно попасть на фишинговый сайт при переходе с одной страницы известного портала на другую.
Используйте защищенные сайты. Адрес такого ресурса должен начинаться с https://, слева от адресной строки должен быть значок в виде закрытого замка. Если замок красный или перечеркнут, страницу лучше сразу закрыть.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.