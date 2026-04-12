Енисейцы остались без денег после покупки снегоходов на фишинговом сайте

Жители Енисейского муниципального округа лишились крупных сумм, оформив покупки на фишинговом сайте.

Жители Енисейского муниципального округа лишились крупных сумм, оформив покупки на фишинговом сайте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Одна из пострадавших нашла в интернете сайт по продаже техники, выбрала снегоход и связалась с «менеджером». В ходе переписки стороны согласовали условия сделки, после чего женщине прислали договор купли-продажи. Она перевела 109 тыс. рублей, однако после получения денег «продавец» перестал выходить на связь.

Аналогичный случай произошел и с другим покупателем. На том же сайте он заказал несколько снегоходов на сумму более 1,5 млн рублей, но остался без денег и без техники.

По обоим фактам сейчас возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой обмана, проверьте информацию о продавце, обращайте внимание на его рейтинг, отзывы, а также цифровые значки, которые говорят о пройденных проверках.

Чтобы радость от онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, напоминаем некоторые признаки потенциально опасных интернет-магазинов:

доменное имя, которое обычно отличается от оригинального одной буквой; дизайн и наполнение сайта практически повторяют настоящий; контакты на сайте отличаются от реальных контактов компании; сайт зарегистрирован недавно (можно проверить срок существования ресурса в специальном сервисе).

Не забудьте проверить адресную строку браузера. Иногда можно попасть на фишинговый сайт при переходе с одной страницы известного портала на другую.

Используйте защищенные сайты. Адрес такого ресурса должен начинаться с https://, слева от адресной строки должен быть значок в виде закрытого замка. Если замок красный или перечеркнут, страницу лучше сразу закрыть.

