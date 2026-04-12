Производитель колбас в Курганской области выпустил продукцию для детей

Компания «ВИТ» в Курганской области освоила выпуск линейки колбасы и сосисок для детей. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.
Сосиски и колбаса «Кроха» были тщательно разработаны с учетом потребностей детского организма. В основе их состава — охлажденное постное мясо свинины и говядины высшего сорта. Также продукция отличается пониженным содержанием соли и специй, отсутствием сахара, жгучих приправ, фосфатов, красителей, ароматизаторов и ГМО. Важным дополнением является витамин C, который поддерживает иммунитет растущего организма, а натуральный молочный белок в составе улучшает как вкусовые качества, так и питательную ценность продукции.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.