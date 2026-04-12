Для волгоградцев открыли прием заявлений в отряд космонавтов

Роскосмос запустил на «Госуслугах» прием заявлений в отряд космонавтов. Об этом сообщило 12 апреля в своем Telegram-канале Минцифры. Подать заявку волгоградцы смогут до 30 июня включительно.

Требования к кандидатам: гражданство РФ; возраст до 35 лет; вес 50−90 кг; рост 150−190 см; высшее образование из утвержденного перечня (специалитет или магистратура) и стаж работы по специальности не менее трех лет.

Кроме того, претендент должен иметь отличное здоровье, высокую физическую выносливость и быть психически устойчивым. Также кандидат должен владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языками.

Подать заявление можно, а «Госуслугах». Перед этим необходимо пройти медосмотр и отправить документы. После этого вас могут пригласить на очный этап в Центре подготовки космонавтов, где придется снова пройти медобследование, собеседование и сдачу нормативов по физподготовке.

Уже после межведомственная комиссия вынесет решение. В случае успешного прохождения отбора кандидат заключит трудовой договор с Центром и приступит к тренировкам.