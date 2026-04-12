В Хабаровске несовершеннолетний без прав устроил ДТП во дворе

В Хабаровске 12 апреля около 15:40 в районе дома 39/3 по улице Гамарника произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, 17-летний водитель кроссового мотоцикла, не имеющий права управления, двигался по придомовой территории и совершил столкновение с автомобилем Honda Airwave, следовавшим в попутном направлении.
В результате аварии пострадал 14-летний пассажир мотоцикла, находившийся без защитной экипировки. Он госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель мотоцикла, на котором был шлем, травм не получил.
Прибывшая на место происшествия мать 17-летнего водителя пояснила, что мотоцикл подарили бабушка с дедушкой. В Госавтоинспекции уточнили, что только в текущем году молодой человек дважды отстранялся сотрудниками полиции от управления транспортным средством. Мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку.
В ведомстве напомнили, что питбайки предназначены для езды по специальным трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс разрешено только на прицепах.
