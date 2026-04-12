Нижегородская телебашня засияет в пасхальных огнях

В честь светлой Пасхи 12 апреля в Нижнем Новгороде включат праздничную подсветку телебашни. Вечером 196-метровое сооружение окрасится в теплые красно-золотые оттенки. Динамическая иллюминация будет напоминать пламя и искры Благодатного огня — одного из главных символов праздника, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
Телебашня остается самым высоким объектом города и ключевым элементом вещательной инфраструктуры региона. Она обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей области.
Создавать тематические световые сценарии позволяет современная архитектурно-художественная подсветка. Она состоит из множества светодиодных пикселей, размещенных по граням конструкции, благодаря чему башня может «оживать» разными визуальными образами в праздничные дни.