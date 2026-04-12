Нижегородская телебашня засияет в пасхальных огнях

В честь светлой Пасхи 12 апреля в Нижнем Новгороде включат праздничную подсветку телебашни. Вечером 196-метровое сооружение окрасится в теплые красно-золотые оттенки. Динамическая иллюминация будет напоминать пламя и искры Благодатного огня — одного из главных символов праздника, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.