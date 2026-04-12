Из-за снегопада ограничили движение на свердловской трассе

Из-за сильного снегопада введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск с 20-го по 29-й км на территории Березовского района. Об этом ЕАН сообщили в ГАИ Свердловской области.

Ограничение будет действовать до момента приведения дорожными службами трассы в состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения.

Сейчас на этом отрезке дороги работают экипажи ДПС, которые контролируют соблюдение введенного режима и информируют водителей о необходимости выбора альтернативных маршрутов.

ГАИ обращается к водителям с призывом отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Принимаемые меры направлены исключительно на предотвращение ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.