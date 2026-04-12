В Хабаровске возбудили уголовное дело из-за накренившейся стены дома

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях появились тревожные кадры накренившейся стены аварийного дома на улице Айвазовского. Жители опасаются, что здание может обрушиться в любой момент, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
О ситуации стало известно 11 апреля 2026 года. Очевидцы сняли видео, на котором видно, что одна из стен дома сильно наклонилась, создавая реальную угрозу для людей. Правоохранители оперативно отреагировали и возбудили дело по статье 293 УК РФ — халатность.
Сейчас следователи проводят все необходимые проверки. Они выясняют, почему аварийный дом так долго не расселяли, кто именно отвечал за безопасность жителей и какие решения или их отсутствие привели к опасной ситуации.
Особое внимание уделяется действиям должностных лиц, которые должны были своевременно решить вопрос с переселением людей. Следствие намерено дать правовую оценку каждому, кто мог допустить бездействие. Расследование продолжается.