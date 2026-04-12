В Нижегородской области увеличилось поголовье охотничьих животных

По итогам зимнего маршрутного учета зафиксирован наиболее заметный прирост популяций лося и косули. Как сообщили в региональном минлесхозе, всего на территории Нижегородской области обитает 26,2 тыс. особей лосей — это на 0,6 тыс. больше, чем в 2025 году. Численность европейской косули выросла за год с до 1 873 особей, а сибирской — до 2 769. Также отмечен умеренный рост численности лисицы — с 2 959 до 3 057 особей.