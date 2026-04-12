В Нижегородской области увеличилось поголовье охотничьих животных

Численность основных видов охотничьих животных выросло в Нижегородской области. Сохранение разнообразия биологических видов — одна из задач национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
По итогам зимнего маршрутного учета зафиксирован наиболее заметный прирост популяций лося и косули. Как сообщили в региональном минлесхозе, всего на территории Нижегородской области обитает 26,2 тыс. особей лосей — это на 0,6 тыс. больше, чем в 2025 году. Численность европейской косули выросла за год с до 1 873 особей, а сибирской — до 2 769. Также отмечен умеренный рост численности лисицы — с 2 959 до 3 057 особей.
«Эти цифры — не просто статистика: они отражают результат системной, кропотливой работы, в которой каждый элемент имеет значение — от грамотного регулирования охотничьего промысла до охраны местообитаний и борьбы с браконьерством. Контроль численности популяций охотничьих животных — одно из важных направлений работы по сохранению биоразнообразия в регионе, и мы видим, что выбранные подходы приносят ощутимый эффект», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.