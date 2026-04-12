FT назвала город в Европе, куда едут экспаты из Дубая

The Guardian сообщала, что богатые британцы, прежде массово переезжавшие в Дубай, теперь выбирают Милан. Италия с 2017 года предлагает режим flat tax для новых резидентов, которые не платили налоги в стране как минимум девять из последних десяти лет. Они вносят фиксированные €300 тыс. в год (около £260 тыс.) на все зарубежные доходы, а налогом облагаются только итальянские доходы и прирост капитала от инвестиций в течение пяти лет после выбора этой схемы.