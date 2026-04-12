FT назвала город в Европе, куда едут экспаты из Дубая

Небольшой швейцарский город Цуг и окружающий его кантон с населением 135 тыс. человек стал одним из ключевых направлений для переезда экспатов из Дубая после обострения конфликта в Персидском заливе, сообщает Financial Times. По данным экспертов издания, спрос формируют состоятельные частные лица, семейные офисы и компании, в том числе из сырьевого и финансового сектора.
Директор финансового департамента кантона Цуг Хайнц Тэннлер сообщил FT, что после начала конфликта на Ближнем Востоке власти фиксируют рост запросов на релокацию. «Мы видим рост числа обращений. Конечно, мы сожалеем об обстоятельствах, но реальность такова, что Цуг выигрывает», — отметил он.
Цуг — немецкоязычный кантон в центральной Швейцарии, расположенный между Цюрихом и Люцерном. Столицей кантона является город Цуг на берегу Цугского озера.
Регион известен одной из самых низких в стране налоговых нагрузок для компаний и состоятельных жителей, поэтому здесь сосредоточены штаб-квартиры и офисы международных компаний (в том числе из сырьевой торговли, финансов и IT). Цуг также ассоциируется с «Криптодолиной» (Crypto Valley, ведущий мировой кластер блокчейн-технологий и криптобизнеса) и отличается высоким уровнем доходов и стоимости жилья.
Швейцарские банкиры и управляющие капиталом, в свою очередь, отмечают, что клиенты ищут стабильную европейскую базу. «Первый запрос от клиентов почти всегда Цуг», — заявил Пьер Габрис, глава компании Alpen Partners, оказавшей содействие ряду клиентов в переезде с Ближнего Востока.
Одновременно усилилось давление на рынок жилья — по данным FT, предложение аренды в Цуге ограничено, объекты сдаются в короткие сроки, а конкуренция выросла. Дополнительным барьером остаются требования к статусу проживания: граждане ЕС могут переезжать по двусторонним соглашениям, тогда как для граждан третьих стран резидентство чаще всего привязано к трудоустройству, созданию компании или соглашениям о фиксированном налогообложении, которые требуют согласования с кантональными властями.
На фоне дефицита жилья и высокой конкуренции часть спроса перераспределяется в другие регионы. FT отмечает рост числа обращений в Лугано (кантон Тичино), где, по оценкам местных риелторов, на рынке доступно около 300 объектов, а оформление резидентства и налоговые соглашения могут быть организованы быстрее.
The Guardian сообщала, что богатые британцы, прежде массово переезжавшие в Дубай, теперь выбирают Милан. Италия с 2017 года предлагает режим flat tax для новых резидентов, которые не платили налоги в стране как минимум девять из последних десяти лет. Они вносят фиксированные €300 тыс. в год (около £260 тыс.) на все зарубежные доходы, а налогом облагаются только итальянские доходы и прирост капитала от инвестиций в течение пяти лет после выбора этой схемы.
